Tras filmarse armado, Prefectura allanó la casa de Fernando Olmos

Fernando “Mafia” Olmos volvió a arremeter contra las autoridades y mediante la publicación de un video reclama asistencia y mayor compromiso por parte de quienes deben cuidarlo.

El hombre de 41 años es el único testigo clave del caso Gomila, quien con su relato involucró al único detenido, Ulises Fernández, a quien dice haber visto en el lugar del hecho la misma noche cuando regresaba de visitar a un familiar en Gobernador Castro.

No es del todo clara la lectura que se le puede hacer a lo que viene expresando Olmos desde hace unos meses, pero en el video que publicó en la noche del miércoles dice: “Quiero decir al misterio de seguridad, a Ritondo o a Patricia Bullrich que estoy en un caso muy bravo acá en la ciudad de San Pedro”, señala. “La estoy pasando mal, soy testigo clave de la muerte del viverista Gomila”.

“No sé qué hacer con la vida mía, tengo muchas amenazas de los señores autoridades. La única ayuda que tengo es la custodia”, afirma. “Yo no sé si voy a llegar al juicio, me voy a pegar un tiro en la cabeza, no aguanto más esta vida que estoy llevando. Yo me voy a matar y lo voy hacer”, expresa Olmos en el video.

La publicación de las imágenes obligaron a que interviniera la justicia y por orden del Fiscal Marcelo Manso se citó a declarar a Olmos quien ante el letrado dijo muy poco pero reclamó que el personal de Prefectura que lo custodia “se cruza la calle” y no lo cuida como corresponde.

La casa del testigo clave está constantemente custodiada por el personal de Prefectura desde cuando denunció que estaba siendo amenazado. En la misma tarde el Fiscal ordenó un allanamiento en la vivienda del hombre en busca de la escopeta que muestra en el video pero los resultados fueron negativos ya que a pesar de que se requisó toda la propiedad el arma ya no se encontraba.