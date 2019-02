Tras el desalojo, hubo relevamiento para "gestionar ayuda social"

Este martes, la policía hizo efectiva la orden de desalojo dictada por la Justicia para el asentamiento precario instalado en el terreno ubicado en Bozzano y Ansaloni, propiedad de las familias Begino y Schmidt, que había sido usurpado el 19 de enero pasado.

En el lugar, mientras retiraban sus pertenencias, las familias ocupantes fueron abordadas por personal de la Asesoría de Menores del Poder Judicial, que llegaron para garantizar los derechos de los niños que estaban en el predio.

Allí les informaron que debían dirigirse a la Comisaría de la Mujer, donde empleados del Servicio de Promoción y Protección de los Derechos del Niño los entrevistaría para "gestionar ayuda social". En la zona, las mujeres que fueron con sus hijos fueron atendidas en la Secretaría de Desarrollo Humano.

"Nos tomaron los datos, nos preguntaban dónde vivíamos antes, cómo teníamos la casa, qué teníamos adentro del ranchito", informaron sobre el cuestionario que asistentes sociales les hiciern durante la entrevista que mantuvieron tras el desalojo.

"No nos dan solución, dicen que después van a seguir caso por caso", señalaron. "Nos dijeron que nos iban a ayudar con mercadería y colchones", contaron. Cada una recibió una bolsita de mercadería, con fideos, puré de tomate, arroz y, en algunos casos, con botellas de aceite y leche en polvo.

"Ahora no tenemos adónde ir, queremos que el intendente realmente vea que no tenemos dónde vivir, no le pedimos nada regalado. Vamos a pasar la noche en algún rincón que nos dé algún vecino, porque no tenemos dónde ir", aseguraron.