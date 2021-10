Tras el allanamiento a Camioneros, Rey reveló: “Que no nos corten costó 800 mil pesos”

El lunes pasado, las oficinas de la sede del Sindicato de Camioneros de San Nicolás fue escenario de un allanamiento ordenado por la Justicia en el marco de la causa que comenzó tras la denuncia de la empresa Rey Distribución por “extorsión” y “pedido de coimas” por parte de los referentes de ese gremio.

Publicidad

El concejal del Frente de Todos de San Nicolás y líder de Camioneros en la región, Maximilano Cabaleyro —hijo de Julio, histórico dirigente de Moyano en la zona—; el referente local, Fernando Espíndola; y otros dirigentes sampedrinos son los señalados en la causa.

Este martes, Gustavo Rey relató en Radio Cuarentena cómo fue que tomaron la decisión de denunciar lo que ocurría en la relación entre la empresa y el sindicato. En ese marco, reveló una modalidad de intervención sindical que otros sufrieron pero no muchos se animan a contar.

“Maximiliano Cabaleyro y Espíndola venían y le decían a la gente: ‘¿Cuánto hace que te tiene en negro este hijo de puta?’. También se metían, revisaban los altillos, pero nosotros no entendíamos nada. Pensábamos que era normal lo que hacían. Hoy que estoy mas informado me doy cuenta de la locura que tiene esta gente”, relató.

Gustavo Rey destacó la labora de la fiscala María del Valle Viviani , que tiene a su cargo la causa, y contó que la primera vez que lo llamó le dijo que no quería salir adelante: “En ese momento estaba en el patio de mi casa, con el negocio bloqueado y toda la familia mal. Yo decía: ‘ya fue, si todo está perdido'”.

“Si esta causa está vigente es gracias a su compromiso”, dijo Rey sobre Viviani.

En un principio “no sabía qué hacer, porque cuando hablaba con Cabaleyro me decía que le importa tres bledos las denuncias porque lo hacía con varias empresas y que hasta me acompañaba a hacerla”. Por so, acaso, la respuesta de muchos colegas: “Todos nos decían que no nos podíamos pelear con estos tipos”.

También relató como se manejaban frente a los paros existentes: “Pedían de todo un poco. Ellos venían y te decían tal puso la cerveza, el otro la gaseosa y precisamos que vos pongas, por ejemplo, los fiambres”, contó Gustavo Rey.

A raíz de esta problemática, se sumaron al Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, que nuclea a varias empresas de todo el país que pasaron o están pasando por esta problemática con diversos sindicatos, lo que permitió además contar con el patrocinio letrado de la reconocida abogada Florencia Arietto.

“Nosotros lo hemos comprobado con el grupo, porque una vez que estás mirando cómo funciona todo y no te dejás avasallar, es más fácil. Pero el tema es que vamos entrando de a poco todos y cuando nos queremos acordar, estamos cocinados”, analizó.

“Que no nos corten, costó 800 mil pesos. Uno hace balance de su salud y prefiere darles la plata”, afirmó Rey.

El dinero fue negociado por el contador que hacía de nexo entre ambas partes, dijo. “Aunque tengas las cosas en regla, el mismo miedo te lleva a tirarles unos mangos para que no te jodan. Lo que no hay que hacer es dar ese pasito, porque cuando no te das cuenta, después estás en el horno”, señaló

“Las cuotas era de 20 o 30 mil pesos o algún Día del Niño que había, que por ahí nos pedían masitas para darle a los chicos”, reveló.

“Espindola es el que maneja todo y también está denunciado Franco”.

Respecto a los despidos que se efectuaron, Rey contó que el Ministerio de Trabajo dará primero lugar a que se resuelva la cuestión penal, “porque es como traer a un agresor contra el agredido en el mismo lugar”.

“La única diferencia entre nosotros y ellos es que ellos están unidos y nosotros no. Por eso este grupo va a salir a revelar cuáles son nuestros derechos, porque no es que no queremos reconocer los de los trabajadores. Incluso hay gente que estaba trabajando mientras estaba bloqueado”, explicó Gustavo Rey.