Tras dos semanas internado, Sualdea volvió a su casa: "Estoy más tranquilo y mejor, esto es terrible"

Tras permanecer 16 días internado en el Hospital Emilio Ruffa, donde hasta fue sometido a transfusiones de plasma, el director médico del nosocomio, Javier Sualdea, fue dado de alta y continúa en su casa su recuperación como paciente contagiado de coronavirus COVID-19.

Fueron días complicados para el médico que desde abril de 2018 cumple funciones de dirección en el Hospital, convocado por el intendente Cecilio Salazar. El 3 de agosto pasado, cuando fue a trabajar por la madrugada, presentó síntomas y quedó internado. Hasta este martes, que le dieron el alta.

"Estoy en mi casa, recuperándome, un poco débil, perdí peso y masa muscular, pero estoy mejor", dijo Javier Sualdea a La Opinión desde su domicilio, donde llegó tras atravesar los peores días de la enfermedad. "Esto lleva un tiempo, tengo que hacer un tratamiento, controles y bueno, ver lo que dicen los médicos", explicó.

"Hoy me quedo en mi casa porque realmente me siento cansado, pero estoy más tranquilo y mejor. Me cuesta un poco hablar, no es que me falte el aire, pero son muchas emociones, después 16 días internado", dijo Sualdea.

"Una etapa que se termina, otra que tengo que empezar y repensar un montón de cosas", le dijo a La Opinión y aseguró: "El Sualdea que vieron hasta ahora tiene que cambiar, esto es terrible, pero en cuanto esté en condiciones volveré".

En redes sociales, Sualdea publicó un mensaje para contar la experiencia, agradecer a quienes lo asistieron y acompañaron, y contó los tratamientos a los que fue sometido. Además, se refirió a las protestas en la calle y pidió: "En vez de salir a protestar vengan a dar una mano a los hospitales".

El texto completo del mensaje del director del Hospital:

Hoy volví a mi casa luego de estar 16 días internado en el Hospital Emilio Ruffa. Caí enfermo con neumonía por COVID-19. Altibajos, la pasé mal, fiebre, dolores musculares insoportables, falta de aire, requerimiento permanente de oxígeno, pérdida de masa muscular, stress intenso, hasta que no llegué a reconocer mi propio rostro en el espejo.

Me hicieron todos los tratamientos disponibles y me salvaron. Recibí plasma de convaleciente, heparina, doble plan de ATB, apoyo psicológico. Debo estar eternamente agradecido a todo el personal que me atendió y cuidó

En todos estos días que estuve internado no observé una sola falla de protocolo en la atención de pacientes por los colegas, enfermeras, mucamas, técnicos, bioquímicos. Muchos de estos que nombro la gente no sabe ni tiene idea del sacrificio y dedicación que ponen, arriesgan sus vidas permanentemente, trabajan doce horas corridas para preservarse y poder seguir.

Aquellos que dicen que esto es una gripe fuerte no tienen idea de lo que hablan. Eso para los agentes de salud es una batalla. Les recuerdo a todos que estamos en emergencia sanitaria nacional y que debemos cuidaros.

Les pido que esta batalla se gana con soldados y nos estamos quedando sin ellos. En vez de salir a protestar vengan a dar una mano a los hospitales. Se necesitan camilleros, mucamas, administrativos, que todos estemos juntos para poder vencer a esta pandemia.

Por último agradezo la infinidad de mensajes de aliento que me mandaron durante la internación que tuve. Gracias a todos por estar.