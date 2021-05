Tras comprar 20 oxímetros, la Cooperadora del Hospital recibe donaciones para afrontar la pandemia

La segunda ola de coronavirus COVID-19 implicó en San Pedro un crecimiento exponencial de contagios que puso al sistema sanitario en situación de colapso. Ello implica no sólo la falta de camas en terapia intensia o de respiradores para asistencia mecánica sino también la carencia de otros elementos que en el desborde aparecen como indispensables y son pocos.

Uno de los aparatos que comenzó a escasear es el oxímetro, que se utilizan para medir la saturación de oxígeno en sangre, necesario para el seguimiento de los pacientes domiciliarios. Por ello, la Coopeadora del Hospital adquirió 20 unidades que llegan esta semana y continúa recibiendo donaciones en este CBU:

El sábado, en Sin Galera, la presidenta de la entidad, Mirta Borrell, explicó las demandas que reciben y además de recibir la donación desinteresada de personas que llamaron en privado para colaborar, puso a disposición las modalidades en las que quienes deseen pueden contribuir a sostener el sistema sanitario local.

“Estamos con los problemas del oxímetro, compramos y ahora nos llegan el lunes, se habían quedado sin stock”, anunció el sábado Mirta Borrell y agradeció la colaboración del comisionista Osvaldo Dellagiovanna, que hace los viajes gratis para la Cooperadora.

“El oxímetro es un drama, hemos comprado un montón. Lalcec compró y mandó una donación, pero no alcanzan. No tenemos un número preciso, tenemos 20 más ahora, habíamos comprado 30 y después 10 más”, contó la presidenta.

“Lo que nos pidieron ahora es una válvula para el oxígeno, para los tubos, que ya las compramos. Dos compramos, alrededor de 15 mil pesos cada una”, dijo Borrell en alusión a dos manómetros reguladores adquiridos recientemente.

“Tenemos dinero, habíamos hablado con el doctor Creus porque de la campaña nos habían quedado más de 100 mil pesos y no me había dado cuenta que él no sabía”, contó Borrell.

La presidenta de la Cooperadora del Hospital coincidió en que “lo ideal sería que quienes se van a hacer el PCR colaboren”, teniendo en cuenta que ese examen “vale 3, 4 mil pesos, si ponen 100 pesos cada uno ya es una ayuda”.