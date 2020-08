Tras algunas diferencias, Municipalidad y Prefectura unificaron el protocolo de pesca y se diagramó el definitivo

Fue un lunes movido para la pesca en San Pedro no sólo porque muchos aprovecharon la primera jornada desde que se habilitaron los deportes individuales al aire libre para practicarla sino también por las diferencias que surgieron entre el protocolo sanitario publicado por la Municipalidad y el de Prefectura que notificó a clubes y guarderías náuticas medidas un tanto diferentes para aquellos que iban a embarcarse.

Las disyuntivas estaban en la cantidad de días permitidos y de personas a bordo. En el reglamento que tenía previsto aplicar la fuerza que controla las aguas en el país se podía pescar de lunes a viernes y con no más de dos personas por embarcación. En el que el gobierno local difundió, todas las jornadas y con máxima capacidad del 50% en cubierta.

Las discrepancias no generaron problemas porque el lunes, según pudo establecer La Opinión, no hubo sanciones de Prefectura. Sin embargo, sí afuera del agua donde el presidente del Departamento de Pesca de la Liga Sampedrina (LDS), Gonzalo Castagnola, intervino para aunar criterios entre la delegación que conduce Horacio Irineo Alegre y municipio de Cecilio Salazar que previamente no le había comunicado a Prefectura que sus disposiciones tenían algunos cambios con respecto a lo establecido por la Nación y Provincia de Buenos Aires.

En síntesis, la pesca embarcada se puede realizar en el partido todos los días, de lunes a domingo, en horario diurno con no más de cuatro personas a bordo o el 50% de la capacidad máxima en el caso de las naves que tienen menos disponibilidad. La única excepción para que circulen más de cuatro individuos es que sean integrantes de una misma familia convivientes.

El lunes, el primer día después de cinco meses que se habilitó la pesca deportiva y recreativa a pesar que cuando estuvo prohibida varios la practicaron igual, muchos sampedrinos aprovecharon para hacerlo desde la costa y embarcados. Incluso, fue la disciplina más requerida y el puerto uno de los lugares elegidos por familias para ir a pasar la tarde. En el lugar, se vio a varias personas sin cumplir con lo que indica el protocolo del uso del barbijo teniendo en cuenta que es la única actividad en la que se reglamentó que uso es obligatorio ya que no afecta ni impide realizarlo.