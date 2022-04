Transporte escolar: por demoras burocráticas, hay chicos que no tienen servicio

El presidente del Consejo Escolar, Jorge D’Andrea, confirmó a La Opinión que hay problemas con el servicio de transporte escolar para aquellos estudiantes que lo requieren desde este año porque no están autorizados por el Ministerio de Educación ante la demora de trámites burocráticos relacionados con el seguro.

“Estamos con los trámites de aprobación del transporte y eso está retrasado porque mandamos toda la información que pidieron y volvió con algunas observaciones, estamos trabajando para que lo aprueben lo antes posible”, dijo el funcionario.

La Opinión lo consultó luego de que Rocío, una mamá que vive en el campo en la zona de Ingeniero Moneta, contara en Radio Cuarentena que su hijo de 14 años tiene que ir en moto desde el paraje hasta la escuela de Pueblo Doyle porque “la combi no lo lleva, por el seguro”.

La problemática, comentó, afecta a varios chicos de la zona. La familia trabaja en un establecimiento rural ubicado a 6 km del pueblo, por lo que deben transitar esa distancia para que el adolescente llegue hasta la combi. Sin embargo, no lo pueden llevar porque no figura en el listado del año pasado y todavía no dieron de alta el actual.

En la misma situación están otros estudiantes, que llegan a Pueblo Doyle en una camioneta particular, algunos en la cabina y otros en la chata. El hijo de Rocío, por su parte, va en moto desde el campo hasta la escuela, con 14 años.

“En algunos casos particulares estamos pagando remises, como en casos de chicos en sillas de ruedas, que se paga con el Fondo Educativo”, dijo D’Andrea respecto de cómo están abordando la problemática y se comprometió a contactarse con la familia en procura de hallar solución a lo planteado.

“Lamentablemente, mientras no esté aprobado, por cuestiones de seguro, no se los puede subir a combis ni a transporte, no podemos subir a nadie nuevo en los recorridos que ya estaban hasta tanto Transporte de La Plata nos apruebe todo lo presentado”, explicó el presidente del Consejo Escolar.