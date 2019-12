Tránsito: Salazar cambia el rumbo del área para intentar que baje el índice de accidentes

"Le quiero dar otro perfil a esa área porque está comprobado que no da resultado sacar motos y motos y motos.

Hemos sacado alrededor de 6000 motos en estos cuatro años y los accidentes se siguen produciendo continuamente", dijo el Intendente tras confirmar la salida de Angel Burgos de la Dirección de Inspección para anunciar un nuevo plan de concientizción sin abandonar la prevención en las calles.

"Tenemos que recomenzar con la educación vial en las escuelas, primarias, secundaria no con charlas esporádicas sino con continuidad porque se había dejado de hacer y la idea que yo tengo es formar un equipo interdisciplinario con la gente de tránsito, la gente de salud que pueda aportar tambien su granito de arena", explicó respecto a las tareas que se avecinan una vez que Luis Caramún coordine el área.

Respecto a la tarea que quiere emprender dijo que ese equipo debe ir también "contando lo que pasa con la gente que se accidenta, las situaciones traumáticas que se viven en el Hospital con las familias porque hay que ver que primero incentivan a los chicos, le compran la moto

y después cuando se accidentan lo primero que hacen es exigirnos el traslado y

cuando hay que buscar una hospital público es más complicado", explivó el Jefe Comunal que en muchos casos se ocupa personalmente de gestionar esas derivaciones que no siempre son posibles porque las respuestas no son las mismas que en el sector privado cuando se tiene una prepaga o una obra social.

A la hora del resumen de estos últimos años, Salazar entiende que

no ha sido la solución "sacarle la moto a la gente. Va a llegar un punto que vamos a sacar 20.000 motos y seguirá habiendo accidentes y muertes. Creo que la persona adecuada es Luis Caramún que lo ha venido haciendo antes con charlas de concientización, darle los elementos que necesite y después de seis meses evaluaremos".

Con respecto al funcionario saliente que ahora estará nuevamente a cargo de una ambulancia del Hospital dijo "Burgos en su tarea fue magnífico, muy eficiente para el control, ha sido un buen funcionario. Lamentablemente los accidentes siguen habiendo hecho todo el esfuerzo para que no arriesguen la vida. La mayoría de los accidentes son chicos jovencitos con secuelas terribles, por ahí podemos llevar a los familiares a las charlas a contar la experiencia qu viven después de esos accidentes. No hemos ogrado que la gente entienda que hay que llevar casco y el casco les salva la vida".