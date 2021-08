Tragedia en la bajada de Náutico: el relato de un vecino que se acercó a colaborar tras el choque

Alrededor de las 5.20 de la madrugada del domingo, un estruendo sorprendió a quienes trabajaban en la zona de la costanera: el accidente que le costó la vida a Serena Muñoz y Federico Laurino, de 17 años.

Publicidad

Un trabajador que se desempeña en la zona contó a La Opinión que escuchó el impacto y de inmediato se asomó a ver qué pasaba. Vio el automóvil y al observar que había indicios de incendio, buscó un matafuego para acercarse a colaborar.

El trabajador escuchó “la frenada y el golpe”. Lo primero que pensó fue en el impacto contra un árbol. Y así era. “Los primeros que llegaron fueron los de Inspección. Yo corrí con un matafuego chiquito”, contó el vecino en Radio Cuarentena.

“Estoy shockeado, lo cuento y se me caen las lágrimas. Les mando un abrazo a esos padres y un gran pésame para esas familias”, dijo

“Yo a esa hora estaba entrando a trabajar y se sintió el impacto, salí y lo primero que atiné fue a agarrar el matafuego y correr hacia el accidente”, contó el vecino.

El personal de Inspección fue el primero en llegar. Fueron los que controlaron el fuego. “Empezaron a apagarlo pero su matafuego era muy chiquito y se lo di al chico para que siga echándole, porque salía humo y no quería que vaya a prenderse fuego”, relató.

“Una camioneta de Inspección fue la primera que llegó, llamaron a la ambulancia, llegó la policía, los inspectores actuaron muy bien, eso hay que decirlo, llamaron a los Bomberos, que trabajaron con esas tenazas neumáticas para abrir las puertas”, relató.

“Estuve todo el día sin caer. Terminó mi horario de trabajo y me di cuenta, porque no caía. Es algo que no me voy a olvidar más, eran criaturas”, contó el trabajador, que destacó la labor del personal de Inspección, de Bomberos y del Servicio de Emergencias.

“No quisiera estar en la piel de esos familiares, porque me parte el alma. Por ahí estoy mirando tele y cuando pasan estas cosas se me caen las lagrimas. Son criaturas, adolescente que recién empezaron a vivir la vida y es muy desafortunado estar en el lugar de los padres y sé que no hay pablaras que pueda decir”, reflexionó.