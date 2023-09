Trabajadores de Ashira comenzaron el paro: la empresa no pagó los sueldos y reclama deuda a la Municipalidad

Los trabajadores de la empresa Ashira, que tiene a su cargo la recolección de residuos e higiene urbana en San Pedro, comenzaron este miércoles por la mañana un paro de actividades ante la falta del pago de sus salarios.

Publicidad

Así, la ciudad está sin servicio y la situación persistirá hasta tanto sean depositados los sueldos de los empleados, cuyas cuadrillas correspondientes al turno vigente estaban en el galpón de la firma que tiene a su cargo la higiene urbana local desde 1987.

“El paro es total y no hay servicio hasta que no paguen los sueldos como corresponde”, informaron trabajadores de Ashira a La Opinión y aseguraron que la empresa generalmente paga en tiempo y forma pero ahora “el tema viene porque la Municipalidad no paga”.

La empresa reclama al Gobierno una deuda de más de 200 millones de pesos, puesto que no percibe el abono mensual por sus servicios desde el mes de abril. Además, solicitó al Estado local que actualice el monto correspondiente, que quedó desfasado por la inflación y la devaluación.

Ashira informó oficialmente a las autoridades que el 15 de septiembre reducirá su plantel a la mitad a través de una suspensión rotativa de trabajadores y que dispondrá un “servicio de emergencia” ante la situación económica, puesto que, aseguraron, no pueden sostener la prestación en las condiciones actuales.

El Gobierno y la empresa firmaron una nueva prórroga del contrato que venció originalmente en 2015. La nueva extensión es hasta diciembre e ingresó la semana pasada al Concejo Deliberante para su validación, por lo que todavía no fue tratado en recinto.

El servicio cuesta más de 40 millones de pesos y además la compañía reclama intereses. En 2015, cuando venció el contrato vigente desde 2008, la licitación quedó desierta porque ni la propia Ashira se presentó, por lo que hubo que prorrogar el contrato y desde entonces no hubo nueva convocatoria.