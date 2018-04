Toughman borró de Facebook una publicación en la que recibió duras críticas por el triatlón organizado el domingo

El paso de Toughman por San Pedro donde realizó el domingo un triatlón no estuvo a la altura de las circunstancias, sobre todo por tratarse de una franquicia internacional de su trayectoria y reconocimiento en el ambiente.

En su página de Facebook, la empresa publicó el martes un video de casi 20 segundos en el que tres atletas se refirieron a la organización. Sin embargo, horas después el reporte fue eliminado tras recibir un sinfín duras críticas de parte de atletas y el público que no se fue de la ciudad conforme con el desarrollo de la carrera en la que faltaron medidas de seguridad en los 1900 metros de natación en la dársena de Náutico (no se informó a Prefectura, no hubo guardavidas para 120 inscriptos y sólo un bote de apoyo que puso el club a último momento, entre otros inconvenientes).

Hoy, Toughman subió otra filmación donde Carla Iannarelli, líder entre las mujeres, elogió al evento pero una usuaria consultó porque "borraron de un plumazo las críticas" que la "gente" replicó en la anterior publicación referida a la organización y evidenció el malestar que hubo entre quienes compitieron y presenciaron la carrera.