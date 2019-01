Torneo Regional: A pesar de no estar habilitada, hinchas de Mitre estuvieron en la tribuna techada

En su debut en el Torneo Regional Federal Amateur, Mitre fue alentado por un gran número de hinchas que llegaron hasta el Estadio Municipal y observaron el 1 a 1 frente a Sportivo correspondiente a la primera fecha de la zona cuatro de la Región Pampeana Norte.

Lo curioso es que lo hicieron desde la tribuna techada a pesar de que no fue habilitada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad debido a que no concluyeron las obras para quitarle el revoque que se cae. Incluso, el sábado el jefe del área municipal, Ramiro Sánchez, Negrete, informó a La Opinión: "Sigue clausurada porque no llegaron con el trabajo debido al clima".

Para evitar que el grueso de la gente sufra el calor en la grada que da sobre calle Bartolomé Mitre, se habilitó el espacio ubicado entre el alambrado perimetral y la plataforma cerrada, al ras del campo de juego. Los hinchas sampedrinos que fueron llegando al General San Martín se apostaron primero en ese sector pero minutos antes del inicio del duelo algunos aprovecharon que una de las entradas no estaba tapada y subieron por esa escalera. Con el correr de los primeros minutos del partido, cada vez más personas se fueron metiendo hasta completarla e, incluso, abrieron el ingeso del centro.

Consultado por La Opinión, uno de los efectivos policiales aseguró que evitar que los simpatizantes de Mitre estén en la tribuna que da a Belgrano no era tarea de ellos. El propio Sánchez Negrete dialogó con autoridades del club para que saquen a las personas pero fue tarde.

A pesar de la irresponsabilidad del público, no hubo que lamentar ningún hecho infortuito. La situación debería ser un trampolín a que en las próximas semanas el municipio avance en los arreglos necesarios y que cuando el Rojo reciba a Sarmiento de Zárate, sus hinchas puedan sentarse donde lo hicieron hoy.