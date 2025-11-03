El Club Atlético Mitre volvió a sumar de a tres jugando de local, fue en la tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur.

El “Rojo” goleó a Atlético Paraná de San Nicolás por 3 a 0 y se mantiene como líder de la Zona 6 del certamen.

El trámite del juego fue siempre favorable al equipo sampedrino quien terminó redondeando una buena actuación, que le permite acercarse al objetivo principal que es el de lograr la clasificación.

Agustín Poll en dos oportunidades y Fabricio Villar el restante, fueron los goleadores del local.

Mitre es el líder del grupo junto a General San Martín con siete puntos cada uno, Atlético Paraná suma 3, e Independencia no ha conseguido puntos hasta ahora.

En la próxima fecha el “Rojo” recibirá a Independencia y San Martín visitará a Atlético Paraná en San Nicolás.



