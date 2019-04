Torneo Regional: En una encuesta de La Opinión Deportes, hinchas calificaron la campaña de Mitre

La Opinión realizó una encuesta a través de su cuenta de Instagram de la sección Deportes en la que los hinchas dieron su punto de vista sobre la campaña de Mitre en el Torneo Regional Federal Amateur del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) donde quedó eliminado en la primera fase tras igualar el domingo 0 a 0 con General Rojo de San Nicolás en el Estadio Municipal

Con la consulta "¿Cómo calificas la campaña de Mitre en el Torneo Regional?" como disparador, el 53% de los usuarios la calificaron como buena y el resto como mala. En total participaron poco más de 400 personas, número que se acerca al promedio de público que siguió al elenco de Agustín Díaz en cada cotejo como local.

En su vuelta al ámbito nacional después de siete años, el Rojo dejó una muy buena imagen y peleó hasta el último partido la clasificación a la siguiente fase contra rivales con mayor presupuesto y jerarquía como Sportivo Baradero y el Chacarero. Ambos incursionaron varias temporadas en el Federal B y como desapareció junto con el C para darle lugar al Regional, fueron rivales de los sampedrinos que conformaron un buen plantel con varios de los mejores futbolistas de la ciudad aunque les faltó recambio en algunas posiciones para palear las suspensiones y lesiones. También, aunque no fue decisivo en su eliminación, la labor arbitral no lo favoreció en momentos claves del campeonato.

En los cotejos frente a Social Ramallo y Sarmiento de Zárate, clubes que se acercan más a su realidad, le ganó las dos veces al Celeste y una al Rojinegro porque en la restante, en su cancha, igualó a pesar de que generó mucha situaciones en el primer tiempo para llevarse los tres puntos.

La campaña de Mitre concluyó con doce puntos en ocho cotejos de los cuáles ganó tres, empató la misma cantidad y perdió dos como visitante de los dos que avanzaron a la siguiente fase. En total, marcó diez tantos y recibió la misma cantidad, cuatro de ellos un sólo cotejo.