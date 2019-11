Torneo Local de 1ª: Los Andes de Villa Ramallo ganó su postergado y clasificó a la Copa de Oro

La Copa de Oro del Torneo Local de 1ª ya tiene sus ocho clasificados porque el domingo por la noche Los Andes de Villa Ramallo obtuvo su lugar al derrotar como local a Paraná Blanco 91 a 52.

El único elenco del certamen que no pertenece a San Pedro no tuvo inconvenientes para doblegar al último de la tabla de posiciones que viajó con un plantel muy corto, quedó séptimo y clasificó a los playoffs porque con una jornada por delante (chocará con Agricultores en un duelo clave que determinará la posición final de varios elencos), no bajará más allá del octavo lugar. La figura del duelo fue Alejandro Astudillo con 44 puntos mientras que Pasquali sumó 11.

Entre semana se llevarán a cabo los otros dos cotejos postergados (Náutico-Pescadores y Mitre +35-Tiro Federal) que serán importantes para que los conjuntos se ordenen en la clasificación de cara a la última jornada del fin de semana. Los que jugarán la Copa de Oro con Los Andes de Villa Ramallo son el Celeste, el Rojo 1ª y +35; Paraná Rojo, el Biguá, el CEF N° 14 y Agricultores. En la de Plata lo harán Independencia, Los Andes, el Azulgrana y Paraná +35 y Blanco.

Última fecha

Agricultores-Los Andes de Villa Ramallo

CEF Nº 14-Náutico

Mitre 1ª-Tiro Federal

Los Andes-Pescadores

Mitre +35-Independencia

Paraná Blanco-Paraná +35

Libre: Paraná Rojo

Postergados

Náutico-Pescadores (9ª fecha; probablemente miércoles 27)

Mitre +35-Tiro Federal (10ª fecha; probablemente miércoles 27)