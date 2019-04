Torneo Federal: Leandro Bordoy, entre la felicidad de haber evitado el descenso y la desazón por la lesión sufrida

El escolta sampedrino fue clave para que Argentino de Pergamino le gane la serie por la permanencia a Unión de Mar del Plata aunque no estuvo en los último quince minutos del partido decisivo porque se lastimó gravemente su rodilla derecha en el cierre del tercer cuarto. "Se me cayó uno arriba y me lesionó la rodilla. Tengo que ir al traumatólogo de confianza para que diga bien pero me dijeron en el hospital de Pergamino que tengo roto los ligamentos", explicó a La Opinión.