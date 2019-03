Torneo de Clubes: La bronca de Maximiliano Luna por la sanción recibida y no poder jugar los cuartos de final con Las Palmeras

Uno de los grandes responsables del gran inicio de 2019 de Las Palmeras es Maximiliano Luna, delantero pergaminense que pertenece a Atlético Baradero y llegó al conjunto riotalense para afrontar el Torneo de Clubes de Federación Norte. Sin embargo, el sábado no podrá estar en el duelo trascendental de cuartos de final ante Pilar Unidos porque en la ida, en la derrota 3 a 1, fue expulsado y, en diálogo con La Opinión, mostró su desazón y bronca: "Mucha bronca, más cuando me enteré que me habían dado tres fechas".

Luna se descargó el miércoles por la noche después de haber marcado dos tantos en la goleada 4 a 0 de su equipo ante Central Córdoba de Santa Lucía que le valió el título en el Torneo Preparación Gilberto Seery de la Liga Sampedrina.

"Tuvimos la oportunidad de pelear los dos campeonatos y hoy se nos dio uno. El domingo pasado sacmos un resultado ngativo pero todavía tenemos chances. "No se justifica porque no pegué ningún codazo. Con el partido 1 a 1 no había pasado nada raro como para que yo tire un codazo y mucho menos soy de pegar. Cuando me expulsó tampoco lo putee ni nada, sólo le discutí la jugada. Creo que es una exageración, si pasamos me voy a perder las semifinales pero confío los chicos que el sábado van a dar vuelta el resultado", agregó mientras festejaba con sus compañero en el Complejo Jorge Suárez de Paraná.

El atacante es uno de los máximos artilleros que tiene el elenco de Javier Pistán en el Torneo de Clubes con siete gritos, misma cantidad que Brian Montenegro. Incluso, desconoce si volverá jugar con la camiseta celeste y blanca porque recibió tres partidos de sanción regresaría en caso de que su club avance a la final.

Por último, explicó que una vez concluido el campeonato regional deberá regresar al Negro aunque "la gente de Las Palmeras" le "dijeron" que querían "que se quede". "Cuando termine veré que hago. Si tengo que volver a Atlético volveré y sino me quedaré acá", cerró.