Torneo de Clubes 2020: Vía Zoom, se define si continúa o no el campeonato desde cuartos de final

Hoy es un día clave en la continuidad o no del Torneo de Clubes 2020 que se frenó en marzo en cuartos de final por la pandemia de coronavirus porque por la tarde, a las 19.00, dirigentes de Federación Norte y cada uno de los equipos que siguen en carrera, entre ellos Paraná, Banfield y Fundición, se reunirán vía Zoom para tomar una decisión.

En cuartos de final el Albirrojo debe jugar contra Las Campanas de Campana mientras que el Taladro ante Sports de Salto. El resto de los cruces son Defensores La Esperanza de Campana-Fundición y Barracas de Colón-9 de Julio de Chacabuco. Sin la posibilidad de juntarse físicamente porque lo prohíbe la cuarentena, estarán cara a cara virtualmente para asumir el compromiso de seguir compitiendo por la plaza al Torneo Regional Federal Amateur 2021, premio más importante más allá del dinero.

La semana pasada La Opinión consultó a las tres instituciones de la Liga Sampedrina (LDS) sobre cuáles eran sus respectivas posturas y todas manifestaron querer seguir compitiendo más allá de que entienden que el contexto nacional y regional por el COVID-19 es complicado.

"La postura de Paraná es primero poder charlar con la gente de Federación para ver qué idea tienen y, también, ver la realidad de las ciudades de los ocho clubes que estamos en cuartos de final. La idea de Paraná no es apurarse a dejarlo inconcluso o darlo por terminado porque quedan tres etapas y serían seis fines de semana. Si las condiciones mejoran y se puede pactar algo para noviembre, se puede terminar antes de fin de año", manifestó Gustavo Fortunato, máxima autoridad de la entidad que tiene su sede sobre calle Novillo.

Banfield también está dispuesto a seguir pero, por cuestiones internas, en 2021, señaló su tesorero, José Cancelo: "Queremos que siga pero el año que viene. Ahora estamos cortos de presupuesto y hay medio equipo que se va porque se les terminó el pase. Lo mejor que nos puede pasar es que pase para el año que viene". En medio de la inactividad por el COVID-19, en el Taladro se disolvió la Subcomisión de Fútbol y el control del deporte volvió a manos de la Comisión Directiva que, como medida inicial, designó a Carlos "Pelé" Casco como entrenador en lugar de Alberto Aguilar.

La Fundi de Baradero, el tercer representante de la Liga Sampedrina (LDS) y mejor plantel de la primera fase, se expresó en la misma línea que las instituciones de San Pedro porque su dirigente Alejandro Bou dejó en claro que ellos "están para jugar" y quieren "terminar la copa" porque invirtieron "mucha plata y esfuerzo". Y agregó: "Si no se acepta público en la cancha sería difícil. Esto nos perjudicó, pero queremos jugarla como sea. Nosotros apuntamos siempre a algo más grande, ya conseguimos un torneo local que hace tiempo no ganábamos, no ascendimos a Primera A por esas cosas que tiene el futbol y nos habíamos propuesto ganar la copa. Si la ganamos seguramente íbamos a apostar al Regional, otra cosa histórica paro el club".

En la reunión en la que se definirá si continúa o no el Torneo de Clubes 2020 también pesará la opinión de los cinco clubes restantes de ciudades del norte de Buenos Aires las cuales también están inmersas en la pandemia pero con menos casos positivos y más actividades permitidas que Baradero y San Pedro donde los planteles todavía no pudieron volver a entrenar en cancha.