Torneo de Clubes 2020: Paraná, Banfield y Fundición van por la clasificación a octavos de final

La cuarta fecha del Torneo de Clubes 2020 que organiza Federación Norte marcará el inicio de la segunda ronda de la primera fase y puede ser definitiva para tres de los cuatros representantes de la Liga Sampedrina (LDS) porque de ganar clasificarán a octavos de final.

Uno de ellos es Paraná que por la zona C visitará el sábado desde las 20.00 en Zárate a Ferroviarios. El Albirrojo es uno de los líderes con siete puntos y Pablo Guereta no tiene jugadores suspendidos por lo que, a excepción de otro contratiempo como vacaciones, cuenta con todo su plantel a disposición.

En la misma situación está Banfield que el domingo recibirá en el Estadio Municipal a Independencia a las 17.45. De triunfar, el Taladro se meterá en la siguiente instancia y empujará aún más a un Auriazul que todavía no venció y necesita imperiosamente tres puntos para despegarse del fondo que comparte con los zarateños. Alberto Aguilar no tiene sancionados mientras que Roberto Durante no podrá utilizar a Ariel Oliveto (fue expulsado en el partido anterior) y está en duda Mauro Sandoval quien se recupera de una lesión.

Por último, en la misma sintonía que Paraná y Banfield está Fundición en el grupo D: si gana clasifica a octavos de final. David Rodríguez podrá utilizar a los sampedrinos Bautista Mallo, Francisco Ramis y Lisandro Lafalce.

Cronograma

Zona A

Sábado

19.00: Racing de Chacabuco-9 de Julio de Chacabuco

Domingo

17.45: Villa Italia de Salto-River Plate de Chacabuco

Zona B

Sábado

17.45: CUSA de Salto-River Plate de Pergamino

Domingo

20.45: Sports de Salto-Barracas de Colón

Zona C

Sábado

20.00: Ferroviarios de Zárate-Paraná

Domingo

17.45: Banfield-Independencia

Zona D

Domingo

18.00: La Josefa de Campana-Belgrano de Zárate

19.30: Fundición-Lima F.C.

Zona E

Domingo

18.00: Central Buenos Aires de Zárate-Defensores La Esperanza de Campana

Zona F

Sábado

18.00: Estrada de Zárate-Maipú de Zárate

Libre: Las Campanas de Campana.