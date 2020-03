Torneo de Clubes 2020: Paraná, Banfield e Independencia ponen primera en la recta final al título

Los equipos de San Pedro que participan de la edición 2020 del Torneo de Clubes de Federación Norte llegaron, de diferentes maneras a través de la zona C, a la recta final del certamen que otorga una plaza en el Torneo Regional Federal Amateur 2021 y el domingo pondrán primera con el objetivo de llegar a destino.

En la ida de octavos de final, Paraná visitará desde las 12.00 a la Josefa de Campana en el estadio Puerto Nuevo. Pablo Guereta tiene a disposición a casi todos sus jugadores porque volverá Juan Cruz Corradini tras cumplir la suspensión pero no Valentín Escobar. En ese contexto, es probable que no modifique muchos nombres en su once titular.

Banfield, por su parte, visitará desde las 18.30 a Belgrano de Zárate sin Alberto Aguilar en el banco de suplentes porque todavía tiene una jornada de suspensión (el Tribunal de Penas le dio cinco duelos pero le redujo la pena a dos tras un descargo). Quien sí estará en el mediocampo es su hijo Alexis que purgó su castigo.

Por último, desde las 17.30 en el barrio 1º de Mayo Independencia recibirá a Fundición de Baradero, el mejor club de la primera fase. Sin Matías Aranda y Elías Franco, ambos castigados tras la gresca contra Ferroviarios de Zárate, Roberto Durante apostará en el arco por Marcos Torrillo quien tuvo un bueno debut frente a Paraná.

La revancha de cada una de las series de octavos de final serán el próximo fin de semana.

Octavos de final (ida)

Sábado

CUSA de Salto 1-1 9 de Julio de Chacabuco

Defensores La Esperanza de Campana 2-1 Estrada de Zárate

Las Campanas de Campana 3-4 Central Buenos Aires de Zárate

Domingo

12.00: La Josefa de Campana-Paraná

17.30: Independencia-Fundición

18.30: Belgrano de Zárate-Banfield

19.00: Racing de Chivilcoy-Sports de Salto

20.00: Barracas de Colón-River Plate de Chacabuco