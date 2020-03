Torneo de Clubes 2020: Independencia se despidió con la frente en alto

Con un entorno adverso por el 5 a 0 sufrido frente a Fundición como local en el barrio 1º de Mayo en el encuentro de ida de los octavos de final del Torneo de Clubes 2020 que organiza Federación Norte, Independencia viajó a Baradero por el milagro y no estuvo tan lejos porque perdió 4 a 2, resultado con el que se fue del certamen con la frente en alto y una impresión más acorde a lo que indica su historia más allá de que no tuvo un buen andar.

Todos los tantos fueron en el primer tiempo: Nicolás Martelli dos veces, una de ellas de "chilena"; Mauro Sandoval con un remate desde muy lejos y Eduardo Balladares anotaron los de la I mientras que Michel Gómez y Marcos Del Río hicieron los del local que ganaba 2 a 1 y tuvo en el banco de suplentes a Bautista Mallo y Francisco Ramis quienes ingresaron en el complemento. Lisandro Lafalce no integró el plantel que no la pasó bien por momentos, sufrió su primera derrota en el torneo y dejó el invicto.

El anfitrión, guardó titulares y formó con Ignacio Gallardo, Agustín Moreira, Hugo González, Mirko Martínez, Patricio López, Marcos Toscano, Del Río, Brian García, Gómez y Germán Bulgarella. En el banco de suplentes estuvieron, además de los de San Pedro, Ignacio Vieytes, Tomás Marmori, Gonzalo Campodónico, Mateo D'Ambrosio y Maximiliano Luna.

El Auriazul tuvo a Marcos Torrillo en el arco, Ariel Oliveto, Benjamín Torrillo, José Sepich, Jesús Díaz, Félix Boaglio, Juan Martín Vellón, Sandoval, Martelli, Alejo Somohano y Balladares. Fueron relevos Fabricio Ramírez, Ezequiel Roldán, Marcos Gómez, Elías Franco y Francisco Barrios.

El elenco de Roberto Durante, que no estuvo en Baradero por cuestiones laborales pero no seguirá en el cargo, tuvo un certamen irregular sin los resultados esperados en la previa porque en la zona C clasificó con los justo con una victoria, una parda y cuatro derrotas y, en el primer cruce, se despidió ante el mejor club de la primera fase.

Octavos de final (vuelta)

Viernes

Fundición (7) 2-4 (4) Independencia

Domingo

17.00: River Plate de Chacabuco-Barracas de Colón

17.30: Central Buenos Aires de Zárate-Las Campanas de Campana

17.30: Banfield (1)-(0) Belgrano de Zárate

20.00: Paraná (3)-(2) La Josefa de Campana

20.00: 9 de Julio de Chacabuco-CUSA de Salto

21.00: Sports de Salto (1)-(1) Racing de Chivilcoy

Estrada de Zárate-Defensores La Esperanza de Campana no se programó porque el Tribunal de Penas le dio como ganada la serie a los campanenses.