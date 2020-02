Torneo de Clubes 2020: Ferroviarios asegura que se le burlaron y un jugador "perdió un diente" en la gresca con Independencia

A través de su entrenador, Juan Carlos Malarino, el club de Zárate contó a La Opinión su versión de la batalla campal que protagonizó el martes tras caer 3 a 2 contra la I en la quinta fecha de la zona C y sostuvo que es "entendible la reacción de los dos equipos" porque la situación "no estaba para hacer ninguna cargada". Además, manifestó que "el árbitro" Juan Mancini dirigió "mal" y que "no puede informar a nadie" porque se fue "corriendo al vestuario". Y agregó: "Un chico recibió una piña en su ojo y el masajista de Independencia le tiró una botella con hielo a un jugador y por eso fue la reacción que terminó mal, esperemos que se recupere pronto".