La tormenta de este sábado por la madrugada dejó un saldo de dos techos volados por acción del viento, informaron autoridades.

Uno de los casos ocurrió en la zona de Honorio Pueyrredón al 1400, donde se desprendió parte del techo en el primer piso de una vivienda.

El director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, informó a La Opinión que el área tomó intervención y que la situación ocurrió en un espacio no habitado de la edificación.

Otro caso ocurrió en la zona de Bajo Tala. La familia que sufrió la situación llamó al 103 y el delegado de Río Tala se hizo presente para analizar la situación.

Así quedó el techo de la vivienda afectada en Bajo Tala.

"La única respuesta que me dio es que recién van a tener respuestas para la semana que viene, ahora me estoy quedando en la casa de mi abuela, pero se me mojaron todos los muebles nuevos, la ropa, y si llueve nuevamente va a pasar lo mismo", señaló la vecina.

Defensa Civil mantenía la guardia correspondiente y estaba en alerta ante la posibilidad de nuevas situaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional indicaba que había pronóstico de tormentas fuertes para la madrugada y la mañana, pero con bajas probabilidades de lluvia para la tarde y la noche.