El intendente municipal Cecilio Salazar anunció que el tomógrafo del Hospital estará operativo "a fines de noviembre". Fue en el marco de una recorrida junto a la prensa por la obra que se lleva adelante para instalar el aparato en el sector del nosocomio donde funcionará.

Tras el fallido anuncio de "45 días" por parte de la directora médica, Isabel Carrasco, del 6 de julio pasado, explicaron que las demoras estuvieron relacionadas con diversas cuestiones que aparecieron en el marco del desarrollo de la obra, como la necesidad de reemplazar por completo el aislamiento de plomo necesario en toda la sala.

"No es mucho lo que falta, no voy a dar fechas", dijo esta vez Carrasco, pero Salazar sí se animó: "Me acaba de decir Brañas que llegamos para fin de mes. Si no, será responsabilidad mía y de Brañas", anunció.

"Falta el trabajo fino, los últimos detalles, es mucho lo que se ha avanzado en estos meses", agregó Salazar.

"Tengamos un poco de paciencia", pidió, por su parte, Javier Sualdea, recientemente designado a cargo de la atención ambulatoria del Hospital.

El equipo, un NeuViz ACE SP, fue adquirido en 2023 por 72 millones de pesos mediante un convenio con el Ministerio del Interior, que alcanzó para cubrir el 60 por ciento de su valor y el resto fue cubierto con dinero recibido del plan SUMAR.

"Este tomógrafo lo gestionamos con el Gobierno anterior. Con el actual sería imposible, porque han determinado cero obra pública", aseguró el jefe comunal.

Puede interesarte