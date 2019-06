TodosConVicente: Pollada a beneficio del bebé sampedrino internado en La Plata

El domingo 21 de junio, la familia de Lourdes Budiño y Yoel Verdón organizan una pollada para recaudar fondos para los jóvenes padres que hace nueve meses permanecen en La Plata acompañando la evolución de Vicente León, el bebé sampedrino que nació con una malformación intestinal.

Vicente no conoció su casa en San Pedro. Apenas nació debió ser derivado a la capital provincial para ser sometido a intervenciones que tenían como objetivo solucionar una obstrucción intestinal y cerrar su pared abdominal. Ahora, buscan que pueda alimentarse bien.

Quienes deseen colaborar con la familia, pueden hacerlo reservando un pollo asado al celular 3329-476771. Se retirarán el domingo 21 de julio por Paraná Fútbol Club (Novillo 565). También habrá postres y tortas para llevar.

Los bonos se venderán en "parilla Carlitos" (Bozzano 285) a partir del miércoles 3 de julio, de miércoles a domingo de 10.00 a 14.00 y de 19.00 a 23.00. El valor del pollo es de $300.

La carta de Lourdes

"Esta semana más que nunca voy a pedirle tanto a Dios por la salud de mi hijo, a cada uno que lea esto quiero pedirles un favor: disfruten cada momento de su vida, disfruten de sus hijos, de su familia y recuerden que lo más importante es la salud.

Se los digo así porque yo no lo sabía, o no me daba cuenta, hasta que me tocó vivir tantas cosas con mi bebé prematuro de 34 semanas con malformación intestinal, internado al nacer hace más de 7 meses. 4 meses en neo, 1 mes en terapia intensiva y 2 en sala.

No pude llevarlo a casa, todavía no conoce su cuna, no conoce su coche, todas las cosas que con tanto amor preparamos para él. No conoce lo que es estar con mamá y papá en casa, dormir los 3 juntos; en fin, las cosas simples no las conoce, no puedo explicar lo que duele, sólo puedo sentirlo, y junto con el dolor siento orgullo por mi hijo, por todo lo que él pasó y lucha día a día.

Hoy no está grave pero aún así esta luchando para de una vez por todas poder alimentarse bien e irnos a casa, queda poco y a la vez se hace tan larga la espera pero para los que tenemos fe nada es imposible, como siempre digo. Disfruten y valoren cada momento que el amor y la salud es lo más importante en esta vida, lo demás es secundario"