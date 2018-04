Todo sigue igual en la Jefatura Distrital

El Ministro de Seguridad Cristian Ritondo dispuso modificaciones profundas en las estructuras de las departamentales de la Policía Bonaerense pero la medida, que comenzó en La Plata, todavía no llegó a San Pedro y no hay indicios de que así sea en el corto plazo. Días atrás, el Inspector Fabián Gallo afirmó a La Opinión que no llegó ninguna notificación oficial.