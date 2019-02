Tiroteo en uno de los terrenos usurpados

Durante la mañana de este sabádo el terreno usurpado de calle Bozzano y Ansaloni volvió a ser foco de conflicto, en esta ocasión a raíz de un tiroteo que alertó y atemorizó a toda la vecindad "Estan a los tiros, los vecinos estamos encerrados con las criaturas, no podemos salir", detallaban a La Opinión.

Efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, confirmaron que no hubo heridos y que se encontraban trabajando para poder resolver la situación.

Una de las vecinas de la zona se comunicó con este medio y relató "Esos problemáticos tienen problemas por todos lados porque son mala gente, mala junta, no se como siguen sueltos" y agregó "No toda la gente que tomó el terreno es mala. Hay gente que de verdad necesita y hay vagos que no".

Por otro lado el joven de 25 años que fue herido de un machetazo en circunstancias similares, continúa recuperandose y a la espera de que el agresor sea detenido.