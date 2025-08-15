Dos sujetos que intentaban asaltar vehículos en la ruta 9 fueron detenidos por la policía baraderense en las últimas horas.

Un llamado al 911 alertó a la fuerza de seguridad sobre lo que se estaba viviendo en proximidades al puente de acceso a Alsina, en el kilómetro 127 de la autopista.

Se montó un operativo cerrojo a cargo del personal del Destacamento de Alsina, la Estación Policial Comunal Baradero y Comando de Prevención Rural del vecino distrito. Los efectivos, al llegar a la zona, se enfrentaron con los delincuentes.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los ladrones intentaron huir de la escena a los tiros contra el personal policial, pero fueron detenidos.

Uno de los delincuentes tenía 18 años y el otro, 16. El mayor tenía una pistola, tres teléfonos celulares y la llave de un Fiat, similar a la que robada el día anterior en otro hecho ocurrido en la zona.

Por su parte el menor, cuando escapaba, arrojó una billetera que pertenecía a quien resultó ser la víctima de un atraco.

Posteriormente, la policía rastrilló el trayecto que tomaron los delincuentes, quienes se desprendieron de una réplica de una pistola 9 milímetros.

La investigación procura establecer si los delincuentes están vinculados a otro atraco producido en la zona cuando un hombre de 72 años ingresaba a un establecimiento rural a unos 15 km, en dirección hacia Zárate.

La víctima pudo divisar que eran dos peronas que se movilizaban en una moto, quienes se llevaron una camioneta Fiat Strada que luego abandonaron en Alsina, junto a las vías del ferrocarril Mitre.