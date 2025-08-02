Víctor Correa es un hombre que desde hace meses padece fuertes dolores por cálculos vesiculares y debe operarse de urgencia, pero en el Hospital le dieron turno para la extracción para el año que viene.

La fecha programada de la cirugía es para el jueves 21 de mayo de 2026, y según indicó Correa a La Opinión desde el nosocomio el jefe del Servicio de Cirugía, Juan José Salgado —que lo atendió, debido a que su médico, Gabriel Yocco, estaba de licencia—, le dijo que “si contara con obra social” lo operaría “en dos días” por el nivel avanzado de los cálculos.

“La salud pública tendría que ser un derecho para las personas que no tienen ni pueden pagar una obra social, pero es todo lo contrario, es un atropello a los enfermos que están en situaciones delicadas”, expresó.

“Sabiendo el estado de mi vesícula, también sabiendo que he entrado en varias oportunidades muy mal a la Guardia, sabiendo el riesgo de que se me tapen las vías biliares y corra riesgo mi vida”, agregó Correa.

Víctor se desempeña como chofer en una empresa de transporte, pero debido a su diagnóstico no puede trabajar ni llevar una vida normal.

Además, para sobrellevar los dolores con los que vive a diario debe inyectarse un calmante varias veces por semana.

“Estoy sin poder viajar y en reposo, haciéndome poner inyectable en la farmacia. 22 mil pesos gasto, cada tres días, porque el dolor es imbancable”, comentó Víctor.

El hombre pidió a los directivos del Hospital una solución para que adelanten la fecha de la cirugía y, de ese modo, volver a tener una vida normal sin que corra riesgo su salud.

