Thiago fue seleccionado para jugar en Banfield y necesita ayuda para viajar

La familia de Thiago Ratine difundió en redes sociales que necesitaban ayuda para viajar el miércoles. Una persona se solidarizó y los llevó hasta la pensión donde el niño se hospeda para poder hacer las prácticas de fútbol infantil en el club Banfield.

El jugador tiene 12 años y está en el deporte desde los 4: “Desde ahí, no paró”. Su mamá Fani contó a La Opinión que todo comenzó en diciembre: “Vinieron de Banfield de Buenos Aires al club La Esperanza a hacer una prueba y quedó. Lo hicieron pasar una segunda prueba, que fue en Baradero, en la que también quedó”.

En febrero, la familia viajó a Buenas Aires y el mes siguiente finalmente “lo ficharon”. Le dieron lugar en la pensión y “la idea es que viaje cada 15 días, de miércoles a viernes”, señaló. En caso de que lo llamen para los partidos, se debería quedar los fines de semana también.

“Tiene que volver los domingos por la escuela”, explicó su mamá y reiteró: “Solamente necesitamos ayuda con los viajes, porque no tenemos auto”.

“Nosotros no tenemos los recursos suficiente para que él viaje. Desde Buenos Aires nos esperan y nos dijeron que viajara cuando pueda. Hace un mes que no viajaba, porque no podíamos”, explicó la mamá del jugador que sueña con su gran futuro en el deporte.

Desde Facebook, usuarios se pusieron en contacto y propusieron ideas para recaudar. La familia recibe un vale de combustible de Deportes, y además se dispone a pagar los peajes. Quienes puedan colaborar, pueden comunicarse al 3329 38-5807.