¿Testeo dudoso?: Deambuló por la costa atlántica y recién en Andar dio positivo Covid

La familia de Oscar De Palma, un reconocido mecánico de 64 años, envió la historia que ahora deben resolver las autoridades sanitarias. La familia relata las circunstancias que le tocaron atravesar desde que la salud el hombre comenzó a desmejorarse cuando presentó síntomas y buscaron atención en Mar Azul.

“No acostumbro hacer estos descargos, no me gusta, pero hoy necesito descargarme, Fuimos a pasar fin de año a la costa, de repente mi esposo se descompensó, lo lleve a la Guardia en Mar Azul, a él le dolía el la boca del estómago, no tenía fiebre. Esa misma noche hizo un pico de casi 40° de temperatura. Decidimos volver por miedo de haberse infectado de Covid. Apenas llegamos lo llevamos a Oscar a hisopar, 4 cuadras de cola y se quedaron sin tests”, indicó su mujer a La Opinión.

“Al otro día estaba quebrado por un dolor abdominal y fiebre. Fuimos a los consultorios amarillos y no quisieron atenderlo, pero le dieron un permiso para que entre primero por su estado. Esto fue el Martes pasado!”, agregó sobre las circunstancias que vivieron durante la semana que pasó.

“Lo hisoparon y dio negativo; tres veces dio negativo, pero ordenaron aislarlo por las dudas a que sea un falso negativo. Yo no me quedé quieta lo llevé a un gastroenterólogo al Instituto del Diagnóstico, al revisarlo el profesional notó que la vesícula estaba inflamada y como seguía con fiebre indicó análisis y una ecografía, las dos estudios dieron mal, altos los glóbulos blancos y alterado todo el sistema hepático. Nos recomendaron ver a un cirujano, no podía esperar hasta la próxima atención”, señaló respecto a la cantidad de contactos que tuvieron en distintos lugares con personas que ignoraban que tal vez tenía coronavirus y no había sido detectado.

“Fuimos a ver al Dr. Bernasconi que nos atendió muy amablemente, Oscar necesitaba internación urgente padecía una colicistitis aguda y había que suministrarle suero y medicación. No tiene obra social y por eso ordenó que vayamos al Hospital público”, refirió la esposa quien hasta ese momento no sabía que sería alojado en las camas para pacientes sin coronavirus que se dispusieron en Andar.

“Acá comienza la pesadilla, la atención malísima, no querían internarlo por qué creían que tenía Covid, tuvo que hablar el médico que lo atendió para que así lo hicieran. Los primeros días lo tenían en un pasillo, pedimos por favor que lo ingresen a una sala común. Unas horas nomás lo pasaron a una sala común, lo volvieron a hisopar y nuevamente el test dio negativo”, relató.

“Ordenan trasladarlo a Andar para prevenir el contagio de Covid, imaginen en su cuadro grave que presentaba, contagiarse sería terrible!!. Amigos y sobrinos hablaron con el Intendente para que por favor lo trasladen a un centro de mayor complejidad. Para sorpresa de toda la familia, anoche cuando fuimos a cuidarlo como siempre, nos enteramos que se había contagiado de Covid ahí en Andar. Yo le pregunto al señor intendente, no lo habían trasladado a ese sector para evitar el contagio?. Ustedes pusieron en riesgo la vida de él y de toda mi familia, sabe cómo se le llama a eso?: ABANDONO DE PERSONA!!! Es más , para pasar a cuidar a Oscar, teníamos que pasar por dónde estaban hisopando corriendo el riesgo de contagio”, advirtió respecto a la cantidad de contactos que mantuvo el paciente del que aún no se sabe si ya tenía coronavirus cuando ingresó al nuevo centro asistencial.

Más adelante, opinió: “Cero empatía y profesionalismo de parte del sistema de salud que tenemos en San Pedro. Ahora mi querido Óscar está luchando por su vida, ahora nos dicen que no pueden trasladarlo por su estado!”, puesto que solicitan el ingreso a un centro de mayor complejidad por las otras patologías que presentan y la necedad de someterse oportunamente a una cirugía.

“ESTO SE PODRÍA HABER EVITADO!!! Hoy a la mañana con la voz entrecortada me llamó por qué no tenía agua, no había dispenser, hablé con el cirujano de turno y le indiqué que por favor le den de beber agua!. Burocracia, falta de empatía por un ser humano de parte del sistema de salud de San Pedro, para ellos solo somos un número! A pesar de pedir derivación, no quisieron brindarla. El la necesitaba por su cuadro de gravedad y se terminó contagiando de covid!”, concluyó.

Este medio consultó al Secretario de Salud por el caso. “Evidentemente, siempre estuvo contagiado y dió positivo. Ingresó el miércoles, y después de varios test negativo. Recién dio positivo ayer”, dijo el Dr. Pablo Pichioni preocupado respecto al resto del cuadro complicado que presenta el paciente y las posibilidades de ser admitido en algún otro centro asistencial.