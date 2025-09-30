Terror en Bajo Puerto: una familia fue perseguida y embestida por delincuentes, con su hija de dos años en el auto
Una pareja y su beba vivieron un dramático intento de asalto el viernes por la noche. Una camioneta los chocó tres veces mientras circulaban por la zona del cementerio y lograron refugiarse en la casa de una conocida. La policía intervino rápidamente y la Fiscalía investiga el hecho.
Una pareja y su hija de dos años vivieron una verdadera pesadilla el pasado viernes por la noche, cuando fueron víctimas de un intento de asalto y persecución mientras circulaban en auto.
El hecho ocurrió cuando una familia que se dirigía a buscar a una de sus hijas a la casa de la niñera, ubicada en Bajo Puerto, fue interceptada por un vehículo.
Una de las víctimas relató a La Opinión que transitaban por la avenida Néstor Kirchner y que, al doblar en los semáforos, una camioneta comenzó a acercarse a alta velocidad.
"Pensamos que querían pasar, les dimos paso, pero así como venían nos embistieron de atrás", contó.
La mujer explicó que, en principio, pensaron que se trataba de un accidente, pero que se percataron de que no era así, ya que el vehículo comenzó a arrinconarlos.
"Se pusieron al lado nuestro, entendimos que nos querían abordar para robarnos", indicó.
A partir de allí comenzó una persecución que se extendió hasta la zona del cementerio y la mujer relató: "Nos empezaron a seguir, nos chocaron tres veces. La última fue la más fuerte, el auto se desestabilizó. No sé cómo no volcamos".
En ese momento, la camioneta de los delincuentes se detuvo y la familia aprovechó la oportunidad y se refugió en la casa de la niñera.
Tras ser alertada por las víctimas, la policía llegó al lugar y, tras inspeccionar la zona, escoltó a la familia hasta su vivienda.
"Fue algo de película, de terror. Teníamos miedo de morir", sentenció la mujer.
Los damnificados radicaron la denuncia correspondiente en la Comisaría y por la causa interviene la Fiscalía, que comenzó con las tareas de análisis de las cámaras de seguridad de la zona, en procura de dar con los responsables.
