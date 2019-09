Terminó el calendario de la Liga Sampedrina: El desarrollo o no de otro torneo quedó en cuarto intermedio

La realización o no de otro torneo por parte de la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) en lo que resta de la temporada 2019 sigue en veremos porque el lunes por la noche en la nueva reunión de delegados en el salón Pedro Barri no se tomó decisión alguna en relación al proyecto presentado por Banfield.

Tal reveló La Opinión la semana pasada en un informe, las opiniones están divididas entre los que quieren jugar, los que no y los seis clubes que competirán en la Copa Ciudad de Baradero, los cinco de ese partido (Sportivo, Atlético, Portela, Fundición y Rivadavia) y Las Palmeras.

Sin ellos, quedan doce entidades de las cuáles Agricultores, La Roca y América ratificaron anoche que no jugarán por diferentes motivos, entre ellos el económico. Además, cinco quieren competir si o si y las cuatro restantes dudan porque no los convence "jugar por nada" y, hoy, es más probable que la balanza se incline por el no.

Como varias de las entidades no dieron una respuesta concreta, en la sesión no se determinó desarrollar o no un nuevo campeonato y la incógnita se estiró una semana que no afectará el calendario porque todavía se debe disputar la Promoción entre Las Palmeras y Central Córdoba el domingo desde las 15.30 en el Estadio Municipal.