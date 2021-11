Teresita Mariani, una sampedrina en el Mundial de Pádel de Qatar

Terminó este sábado en Qatar el Mundial de Pádel del que participó Teresita Mariani con la selección de Estados Unidos, país en el que está radicada desde adolescente cuando recibió una beca de una universidad para estudiar y jugar al tenis, el deporte que practicó desde niña en Náutico y la llevó a Norteamérica.

La sampedrina fue parte del plantel femenino estadounidense que se ubicó 12° entre 16 países al caer hoy 3-0 frente a Uruguay en la última serie. En la fase de grupos su combinado compitió en el D donde cedió en los cruces ante Chile, Alemania y Francia y pasó a competir por el noveno puesto. En el tramo final del torneo doblegó a Gran Bretaña 2-1 y, antes de cruzarse con las uruguayas, cayó ante Paraguay 2-1.

Mariani se dedica al pádel desde “hace unos dos años”, dijo a La Opinión desde el estado árabe que en 2022 será sede del Mundial de fútbol y donde se codeó con las mejores exponentes del planeta. “Es un hobby, empezó a competir en diciembre de 2020 y durante 2021”, agregó.

Además, contó que en Estados Unidos es una actividad “muy joven” que no tiene el desarrollo que sí en Argentina y España, potencias mundiales en ese deporte. Incluso, explicó que ninguna de las jugadoras norteamericanas es profesional: “Todas nosotras lo hacemos cómo hobby y vinimos al Mundial. Yo jugué unos pocos torneos, estoy en el ranking de Estados Unidos y el equipo se armó con las seis mejores del ranking y dos por elección. Yo entré por elección”.

Sus compañeras fueron Ana Magrini, Emiliana Márquez, Belén Salcedo, Nancy Dingwall, Mariana Talarico y Ana Moreno. “Éramos ocho jugadoras y una no pudo venir, con lo cual no teníamos el recambio que hubiese venido bien, sobre todo si alguna estaba jugando mal o estaba débil. También éramos todas bastante fijas derechas o izquierdas, no jugamos en los dos lados”, detalló quien desde hace 18 años está radicada en norteamérica y actualmente vive en Miami.

Teresita Mariani -cuarta de izquierda a derecha- con la selección de Estados Unidos en Qatar.

Su carrera deportiva empezó en el tenis. A los seis años se incorporó a la escuela de Náutico y poco después jugó sus primeros campeonatos. Todavía siendo una niña, se destacó y ubicó entre las mejores jugadoras de Argentina. “Siempre estuvo entre las top 6 del país y el mejor puesto fue el tercero en un momento”, comentó el profesor Dalmy Butti, quien sigue en contacto con ella y la recibe en el club del que es entrenador cada vez que regresa y en el que en 1996 y 1999 recibió el premio Paulino en la disciplina.

Todavía en nuestro país, Teresita ganó un sinfín de torneos, lideró el ranking de la Federación Tenis del Norte de Buenos Aires (Fetenoba) y fue medalla de oro junto a Luz Pujol en una edición de los Juegos Bonaerenses 2021. “Fue una jugadora que desde muy chiquita, que cuando empezó a jugar torneos a los 10 años, se destacó ganando y llegando a las finales a nivel regional. A partir de ahí empezó a jugar a nivel nacional, también destacándose entre las mejores”, amplió Butti.

“Hace unos dos años que juego al pádel y es un hobby” Teresita Mariani

“Fue a jugar -continuó- un Orange Bowl a Estados Unidos, la vieron allá, donde suelen buscar jugadoras para becarlas, y cuando terminó el secundario le dieron una beca total para estudiar. Integraba el equipo de la universidad y se recibió siendo el mejor promedio”. El ex-Director de Deportes de la Municipalidad y exconcejal destacó su “carisma” y aseguró que es una “buena persona” quien sobresalió también por ser una atleta “trabajadora”.

La participación de Teresita Mariani en el Mundial de Pádel es histórica para San Pedro, ciudad en la que el deporte creció a pasos agigantados en los últimos años y donde su incursión en Qatar no pasó desapercibida.