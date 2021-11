Tensión en la clínica San Pedro: exigen el pago de los sueldos adeudados

Este lunes, personal de la clínica San Pedro se apostó en el hall de entrada del sanatorio para reclamar por los salarios adeudados y exigieron la presencia de los nuevos accionistas.

“Estamos en medida de fuerza. No vamos a desistir hasta que vengan los dueños y nos den una explicación, en realidad no queremos explicaciones, queremos la plata”, dijo una de las empleadas.

“Hace más de 20 días que no vienen por la clínica. No queremos promesas, queremos la plata, nos deben tres meses de sueldo, desde agosto. Necesitamos la plata, por favor, esto no da para más”, agregaron.

En el lugar se vivieron momentos de tensión porque el coordinador de administración, Claudio Quiroga, llamó a la policía e incluso le pidió a la periodista de La Opinión que cubría lo que ocurría que se retirara. “Le pedimos que salga para que no la tengamos que sacar con la policía”, le dijo Quiroga.

Este domingo se cumplieron cuatro meses desde que la clínica San Pedro cerró sus puertas. Algunas semanas después, fue anunciado que las acciones cambiaban de manos y aparecieron los presuntos nuevos dueños.

Sin embargo, las promesas de reactivación nunca se cumplieron, los sueldos del personal no se pagaron y la aparatología que aseguraron que iban a adquirir para convertir al sanatorio en un centro de mediana y alta complejidad nunca llegaron.

Por el cierre y el traspaso de las acciones, la Justicia investiga una causa penal por presunta “administración fraudulenta” luego de una denuncia del sindicato ATSA, que sospecha que podría haber maniobras de defraudación en la venta.