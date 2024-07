Aunque las bajas temperaturas de la mañana del sábado, se llevó a cabo un torneo de menores en las canchas de tenis del Club Náutico.

Con jugadores y jugadoras de categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y libres el encuentro contó con la participación de tenistas de Pescadores, Pergamino, Ramallo y el club organizador.

La actividad empezó a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 14.30.