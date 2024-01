Habían pasado cuatro años de constantes abusos cuando la niña logró llegar a la justicia para denunciar los vejámenes de los que fue víctima por parte de la pareja de su madre. Desde 2015 sufría en silencio.

En octubre de 2019, rompió el silencio, llegó a sede judicial, fue sometida a pruebas, pericias, cámara Gesell y pese a que las evidencias fueron contundentes nunca pudo saber en que estado quedó la causa que tramitaba en la Fiscalía del Dr. Marcelo Manso quien ahora se desempeña como Juez en Avellaneda. La causa está caratulada como “Abuso Sexual Agravado” y pasó por varias instancias hasta que por algún motivo no volvió a activarse.

"Quiero que pague lo que tenga que pagar, lo que a mí me hizo y tampoco es suficiente", dijo la víctima.

AB, así la llamaremos, grabó en la mañana del 18 de enero a su abusador cuando la perseguía mientras tripulaba el changuito en el que trasladaba a su pequeño hijo. Angustiada una vez más por una situación que se repite muy a menudo cuando sale a la calle, llegó a la Comisaría de la Mujer para radicar una nueva denuncia y pedir una exclusión perimetral y protección. En febrero de 2021 se dictó una medida restrictiva para el sujeto que intimidaba tanto a su víctima como a su madre. Tenían entonces una abogada defensora oficial.

No es eso lo que pretende que se repita una mera “infracción” pero al menos, mientras en sede judicial no hay nadie que impulse su expediente, podrá estar más tranquila.

“Yo hice la denuncia el 10 de octubre de 2019, me llevaron a San Nicolás, me hicieron las pruebas psicológicas, las pruebas que me revisaron los médicos, todo y dio todo que era verdad. Después me hicieron un montón de análisis y todo, estuve en un refugio, él nos amenazaba y después cuando yo quedé embarazada de mi hijo tuvimos que ir de vuelta a declarar. Supuestamente están esperando que el juez agarre el caso”, dijo AB tras pedir que se de a conocer el video en el que pudo probar que el sujeto la acosa e intimida.

La víctima circulaba con su hijo en un changuito cuando su acosador comenzó a hostigarla.

“Yo le tengo que seguir viendo la cara, tengo que aguantar que me moleste, tengo que aguantar que me tire la moto encima con mi hijo, yo ya no puedo seguir más así, yo ya no lo quiero ver en la calle porque es una persona desagradable, porque es una persona que le hizo mal a mucha gente”, relató la víctima que le recuerda a las autoridades que ahora su victimario esta en pareja y que tiene una criatura y yo ya no quiero que siga", agregó respecto a que pueda haber otras víctimas.

La última noticia que tuvo sobre su caso se produjo en 2021 cuando recibió una citación para presentarse en la Fiscalía. Desde entonces, lo único que sabe es que todos los días puede encontrarse con quien la ultrajó sin saber si habrá algún día una sentencia.