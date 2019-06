Temporal: Obras públicas trabaja en los barrios más afectados por la lluvia

Este lunes por la mañana comenzaron a llegar reportes de decenas de vecinos de la ciudad que aseguran estar afectados por el temporal de lluvia. En algunos casos, el agua ya ingresó en las viviendas.

Entre las complicaciones se cuentan las calles anegadas, cortadas por los propios vecinos de las zonas y las zanjas tapadas que nos permiten que el agua de la lluvia drene, por lo que terminan quedando practicamente "encerrados" en sus casas.

La Opinión consultó al Secretario de Obras Públicas, Ariel Álvarez, quien explicó: "Estamos al tanto de lo del barrio Futuro, estamos trabajando ahí en el lugar, es un problema que hay con el tema de la obra que se está haciendo, pero no es nada complicado, así que ya lo estamos solucionando".

"Después de trabajar ahi en ese lugar vamos a ir a calle Noseda y Obligado, que también hay un problema porque esta llegando el agua a las viviendas", continuó.

Además, detalló que excepto en esos lugares "no hay otras denuncias registradas" que hayan efectuado los vecinos de manera oficial a Obras Públicas. "No tenemos otras denuncias, ni de defensa civil ni de nadie, o no nos han llegado a nosotros por el momento", relató.

Desde las 10.00 hasta el mediodía, el pluviómetro del vecino Fernando Chiodini registró 40 mm de precipitaciones acumuladas.