Temporal: la zona de islas fue una de las más afectadas y solicitan colaboración con agua potable

Tras el temporal que afectó a San Pedro el martes por la tarde, Radio Cuarentena relevó la situación en zona de islas con Irma, una vecina que vive en isla Los Lobos. “Fue algo increíble, mucha piedra, mucha agua. La puerta de mi casa, que está mirando el sur, quedó con 40 cm de piedra”, detalló la mujer.

Además, señaló que por fortuna “el techo se la aguantó, pero se llovió todo”: el pasado 13 de octubre, durante la tormenta que produjo importantes daños horas antes de las elecciones, su techo se había volado. Esta vez, sin embargo, sufrió la caída de un árbol y la piedra destruyó su huerta.

“Cayó un árbol gigante al lado de mi casa, cayó sobre mi huerta, me dañó todo, una tristeza enorme porque ese era mi comida para el mes de febrero, ya no hay nada. Eso es sustento para estos dos meses de verano, que no va a haber nada. Me hizo todo picadillo”, aseguró.

Consultada por la situación de los vecinos, explicó que a una mujer, que vive sola con sus hijos pequeños en la zona del canal San Carlos, la casa de material “se le derrumbó completa”, y que Cruz Roja trabaja en su asistencia.

Por último, pidió colaboración a los vecinos con agua potable, porque al temporal se le sumó la problemática de la probable presencia de cianobacterias en el agua que utilizan para los quehaceres cotidianos.

“En mi costa está todo verde, no se puede tomar. Por eso estoy pidiendo agua potable. Agua de la canilla de su casa, bidones que puedan llevar. Para cocinar, porque para bañarnos bueno, qué va a hacer, no podemos bañarnos con agua mineral. Tenemos un filtrito, pero los exámenes dan que filtrada igual sigue la bacteria”, explicó Irma y envió imágenes.

Sobre el tema, Marisa García, presidenta de Cruz Roja San Pedro, detalló que en los próximos días habrá un operativo para llevar agua potable a los vecinos de esa zona, que son alrededor de 26 familias.

“El agua está muy verde y puede ser que sean las famosas cianobacterias, que están afectando el río Paraná. Hasta que no se analice no lo vamos a saber, pero por forma y color puede ser”, dijo y consideró que las muestras que envió a analizar la municipalidad pueden estar “para el martes”.

Por lo tanto, necesitan reunir agua potable para las familias al menos para esta semana, que puede extenderse según los resultados, y piden colaboración con una embarcación que pueda llevar peso, puesto que serán muchos litros de agua.

“Si quieren colabora, podemos recepcionar agua en bidones en Cruz Roja, Hipólito Yrigoyen 277 o al teléfono 3329471880. Es mi teléfono, se comunican a ese número y coordinamos para que pueden acercarlo. Si llega a ser la bacteria, va a ser por largo tiempo. Y no pueden ser pastillas potabilizadoras porque no sabemos si son efectivas todaía”, puntualizó Marisa García.