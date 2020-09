Temporal en San Pedro: Al club El Tanque se le voló el techo de los vestuarios y necesita ayuda

El club El Tanque sufrió las consecuencias del temporal que azotó a San Pedro hoy por la madrugada porque se le voló el techo de los vestuarios de su predio ubicado en la zona del Boulevard, en el perímetro que componen las calles Máximo Millán, José Hernández, 9 de Julio y Padre Santana.

Las chapas que se desclavaron y desprendieron de la edificación por el fuerte viento terminaron sobre la vereda de 9 de Julio. Como ocurrió en horas de la noche mientras llovía, no hubo que lamentar heridos y los daños fueron sólo materiales.

"Estamos viendo si alguien puede colaborar con chapas, clavos y cemento o lo que puedan para poder arreglarlo. Las chapas no sirven más y los tirantes se quebraron", contó a La Opinión uno de los entrenadores que tiene la institución la cual, por la pandemia de coronavirus, como todas las que están afiliadas a la Liga Infantil (LDI), no tiene actividad y, en consiguiente, no pueden generar ingresos.