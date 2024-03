Las oficinas del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires en San Pedro, ubicada en el Centro Cívico de Ayacucho e Ituzaingó, no abrieron las puertas al público este jueves, por el temporal de lluvia que afecta a la ciudad.

La gente que tenía turno para hacer trámites llegó a la hora prevista y se encontró con las oficinas cerradas y con las luces apagadas, sin cartel alguno que indicara que no abrirían durante la jornada.

Tras varias horas de espera, supieron que la jefatura del Registro Civil local dispuso que los empleados no fueran a trabajar por las malas condiciones climáticas, por lo que ese organismo no atenderá durante este jueves.

"Hace una hora que estábamos acá y nadie nos avisa nada. No entiendo por qué no pueden venir a trabajar, si en todos lados la gente fue a trabajar, los bancos, todo. No se entiende", se quejaron vecinos que esperaban para ser atendidos.