Un vecino del bajo puerto Avenida España 1800 reporta: “Quiero decirles que así tengo que vivir cada vez que llueve, se me inunda el baño, me entra agua por toda la pared y por el piso. Nadie me ayuda y necesito cemento y cal para poder revocar la pared. Si alguien me ayuda con algo por favor, no me gusta pedir nada pero lamentablemente tengo que hacerlo”. Contacto: 3329 – 321442.