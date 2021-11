Telma agradece al joven que le devolvió el celular

Telma reportó: “Todavía existe gente buena. Eran las 19.45, iba en la moto, y en el traqueteo del pavimento se me cae el celular del bolsillo del costado de la mochila, que llevaba colgada del espejo. ¡Nunca me di cuenta! Un muchacho que venía a unos metros atrás mío lo vio caer, me alcanzó y me dice: ‘Me parece que se te cayó el celular’. Paré la moto, él gira, va en busca de mi celular y me lo entrega. Quedé asombradísima, pasó muy rápido todo, no atiné a preguntarle el nombre. Me lo entregó y se fue rápido en su moto, como si llegara tarde algún lado. Esto fue en la calle Facundo Quiroga entre 11 de Septiembre y Bottaro, incluso había gente en la vereda que observó la situación y hicieron el mismo comentario. ES RARO QUE ALGUIEN TE DEVUELVA UN CELULAR. ¡Pero me lo devolvió! Gracias muchachito, que Dios te recompense grandemente ¿Quién serás? Ni te vi siquiera. Dios te bendecirá!, no tengo dudas”.