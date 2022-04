TC Pista: con su nuevo equipo, Morro Iglesias igualó su mejor posición del año en Toay

Fernando Iglesias, en su primera incursión en el Turismo de Carretera Pista (TCP) con el Giavedoni Sport, quedó 18° en la cuarta final de la temporada que se llevó a cabo este domingo en el autódromo Provincia de La Pampa de Toay e igualó su mejor ubicación de la temporada.

El sampedrino clasificó 23° a menos de un segundo del poleman, Marcos Quijada (Dodge) y quedó 12° en la segunda serie. Para su nuevo equipo, no había sido una buena jornada: “Sábado dificil y de mucho trabajo junto a Iglesias en Toay. No estamos lo competitivos que pretendemos ya que perdemos mucho por derecha, pero no bajaremos los brazos”.

Hoy, en la definición, Morro largó 24° con su Chevrolet, en las 25 vueltas al circuito avanzó cinco lugares y llegó 19°. Luego de la carrera fue excluido de la clasificación Otto Fritzler (Ford) por un toque a Sebastián Salse (Chevrolet) y el joven piloto local acabó en la misma colocación que había sido en la segunda fecha en Neuquén. En la primera fecha en Viedma llegó 28° y en la tercera en Concepción del Uruguay abandonó.

El ganador de la prueba fue Jeremías Olmedo (Ford) quien le arrebató el triunfo en la última vuelta a Juan Pablo Pilo (Dodge). El podio lo completó Lucas Carabajal (Ford).

En el torneo Iglesias avanzó al 27° puesto con 46 puntos, aunque todavía está lejos del líder que es Matías Canapino (Chevrolet) con 136 unidades. Elio Craparo (Ford) es su escolta con 133,5.

La próxima jornada del TC Pista será el 8 de mayo en Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero.