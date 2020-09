TC Mouras: Salió el sol en San Nicolás y Fernando Iglesias clasificó 16º

En el inicio de la cuarta fecha del campeonato el sampedrino marcó 1:32.538 y largará octavo en una de las series del domingo. A pesar de que cambió el motor de su Chevrolet porque en la jornada anterior no le funcionó, el que alquiló a José Garavano no le está respondiendo como deseó y, por eso, no pudo pelear la pole position.