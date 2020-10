TC Mouras: Morro Iglesias pone primera en la Copa de Oro sin Junior Solmi

La Copa de Oro es la instancia más importante del Turismo de Carretera Mouras (TCM) a la que sólo clasifican los mejores doce pilotos de le Etapa Regular en una categoría donde habitualmente, cada fecha, hay alrededor de 30 autos.

Entre esa docena de participantes que peleará por el título en el 2020 está Fernando Iglesias quien ingresó noveno gracias a la regularidad que tuvo en seis jornadas y este fin de semana competirá en la séptima y primera del playoff en La Plata con el objetivo de ser protagonista y sumar puntos.

Para solucionar los problemas en el motor de su Chevrolet que lo tienen a maltraer en las últimas tres carreras, la puesta a punto la hizo Berra en Lima. El viernes, en los entrenamientos en el autódromo Roberto Mouras, quedó 21º y 16º. El sábado habrá otra práctica previa a la clasificación y el domingo series y final.

Tal anunció el jueves a La Opinión, quien no estará en la capital de la Provincia de Buenos Aires es Junior Solmi quien por falta de presupuesto volverá a ausentarse tras su vuelta el fin de semana pasado (no completó la primera final y no pudo afrontar la segunda por problemas en su auto).

Cronograma

Sábado

12.00: Entrenamiento

15.50: Clasificación

Domingo

10.30: 1ª serie

10.55: 2ª serie

12.50: Final

Como no ganó ninguna final en la Etapa Regular, Iglesias arranca la Copa de Oro sin unidades al igual que Matías Frano, Ian Reutemann, Matías Canapino, Sebastián Salse, Alejandro Weimann y Ramiro Granara. Juan Manuel Tomasello y Facundo Chapur lo hacen con 8 puntos, Agustín Martínez con 16 y Christian Ramos con 23 producto de un triunfo y ser el líder de la primera fase.

El objetivo del sampedrino, más allá de las chances de lograr el título, es terminar el campeonato entre los mejores ocho autos para que la Asociación Corredores de Turismo de Carretera (ACTC) le dé le pase al Turismo de Carretera Pista (TCP), el segundo escalón a nivel nacional.

Previo a que el Iglesias Competición viaje a La Plata, La Opinión estuvo en el taller y Morro contó cómo se preparó el Chevrolet y detalles que hacen al vehículo y su manera de conducir en la pista.