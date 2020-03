Tarjeta AlimentAR: No llegará por correo y el dinero se acreditará en las cuentas de los beneficiarios de AUH

Quedan 400.000 tarjetas para distribuir del programa que destina 4000 o 6000 pesos y de ellas 2565 son las que corresponden a los beneficiarios de San Pedro. En principio estaban para ser entregadas por el Banco Provincia porque las instrucciones incluían una charla instructiva sobre alimentación, pero luego y por las precauciones por la pandemia de coronavirus se resolvió derivarlas para ser distribuidas por Correo Argentino,

El jueves el gobierno anunció la cuarentena obligatoria para todo el territorio nacional y el vienes por la mañana el Ministerio de Desarrollo Social envió a los medios un comunicado para advertir que el dinero llegará de manera directa a cada titular de Asignación Uiversal por Hijo a través de la misma cuenta en la que percibe sus haberes. Es decir que antes de fin de mes tendrá esos montos acreditados para destinar a la compra de alimentos y productos de limpieza.

Según el Ministro Daniel Arroyo, de ese modo, se garantizará que el dinero de la tarjeta alimentaria llegue a las madres y padres con hijas e hijos de hasta 6 años que al momento estén percibiendo la AUH, embarazadas a partir de los 3 meses que actualmente perciben la asignación por embarazo; y personas con discapacidad que reciban la AUH.

Cuando el operativo finalice serán 1.500.000 tarjetas, que alcanzarán a más de 2.800.000 destinatarios (niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y discapacitados con AUH) y por solo dar el ejemplo local implican una inyección mensual de más de 13 millones de pesos al circuito económico sampedrino.

Arroyo sostuvo que los objetivos son “cuidar el ingreso de las familias, garantizar la asistencia alimentaria y hacer que el movimiento económico esté solamente en el barrio para mover la economía de abajo”.

En San Pedro, el titual del CDR, Nicolás Macchia será el encargado de verificar qué día se concreta la acreditación de este beneficio. En el programa Sin Galera, este sábado, detalló: "Ante el aislamiento total dispuesto por el presidente, se decidió que por ahora las tarjetas que no entregaron no se van a entregar, pero el monto que estaba dispuesto para esas tarjetas se va a depositar a los beneficiarios. No nos confirmaron la fecha que se va a acreditar todavía".