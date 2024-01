“Así es como vivimos en el Barrio El Escorial. El municipio no nos autoriza, no nos incluye dentro del radio para que pase el camión recolector de basura. Se ve ve que los impuestos que pagamos y que creo que todos tenemos al día no estarían sirviendo para nada. Las ratas, la mugre y ni hablar de los caballos”, dijo Carolina, envió su video y las fotos.