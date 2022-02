Talento sampedrino: Antonela Cardoso también audicionó para La Voz Argentina

El 1° de febrero la joven Antonela Cardoso tuvo la oportunidad de audicionar para participar del programa La Voz Argentina, que se emite por Telefé.

Publicidad

Hasta Rosario llegó Antonela con el número 2567 para esperar en la fila, hasta que su turno llegó. “Estuve un poco nerviosa, pero conocí a gente increíble con mucho talento, me fue muy bien”, aseguró a La Opinión.

La joven forma parte de un grupo de sampedrinos que participaron en Rosario y Capital Federal. Valentina Burgueño, Lara Iglesias, Matías Marzico y Thiago Lafalce fueron algunos de ellos. Todos deberán esperar ahora el veredicto de la producción, que convocará a los seleccionados.

“A pesar de los resultados, de las personas que seleccionen, ya ir y estar participando del casting, de la fila, donde te encontrás con personas tan talentosas, ya es ganar”, consideró Cardoso.

La joven, que tiene como pasión el canto aunque no se dedica a eso, creció en una familia de músicos. “Desde los 6 años que canto, sólo que no le dedicaba la constancia que se merece. Me presenté en el 2018 pero no tuve la oportunidad de pasar a la segunda ronda”, contó.