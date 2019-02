Suspendieron provisariamente al entrenador de Villa Igoillo que le pegó a un árbitro

El Tribunal de Disciplinas de la Liga Deportiva Infantil (LDI) suspendió provisoriamente a Ezequiel Ramos, el entrenador de Villa Igoillo que el 8 de febrero durante las semifinales del Torneo de Verano para 2012 le pegó una piña en la cara al árbitro Alberto Ortega porque sancionó un penal para Mitre.

El órgano de la institución que preside Eduardo Oilher tomó la primera medida que se aplica en esos casos para analizar con tiempo el informe del juez y, posteriormente, emitir el fallo definitivo que se estima se dará a conocer la próxima semana.

La agresión ocurrió en el quinto partido de la jornada en la cancha de Pescadores en el que Villa Igoillo enfrentó al Rojo en la división que ingresó en 2019 a la asociación y afrontó su primer certamen oficial. En el segundo tiempo el cotejo estaba empatado 1 a 1 cuando Ortega cobró un penal para Mitre por considerar que un jugador rival tocó el balón con la mano dentro del área. Luego del gol, el ayudante de campo del club negro y naranja reclamó aireadamente e insultó al colegiado quien lo expulsó y, acto seguido, lo agredió físicamente con un golpe que lo arrojó al piso. A la víctima, de 32 años, se le hinchó uno de los pómulos y fue asistido en el Hospital Emilio Ruffa donde se constató que presentó una lesión leve. Posteriormente, realizó la denuncia en la comisaría y la Fiscalía caratuló el caso como "lesiones".

Un día después del hecho, Villa Igoillo disputó el cotejo por el tercer puesto ante General San Martín (igualaron 0 a 0 y decidieron no patear penales) y en la previa los niños mostraron un cartel en el que pedían que les "devuelvan la ilusión de poder jugar y disfrutar un juego". Una mujer allegada al plantel se comunicó con La Opinión y explicó el porqué del mensaje: "Cuando jugamos el primer partido contra Mitre nos robaron con un penal que lo cobró fuera del área. Volvimos a jugar contra ellos y cobraron un penal siendo que la pelota la toca con la mano un nene de Mitre". Y agregó: "Diferentes árbitros en los partidos pero los dos se vendieron. No es por nosotros porque a nosotros no nos roban nada sino le roban la ilusión a los nenes y todo el esfuerzo que hacen ellos para llegar".

Por último, el papá de un jugador también se manifestó en el muro de Facebook de Sin Galera donde expresó: "Los chicos quedaron mal por la situación que les tocó presenciar y quisieron hacer público esto (N. de R.: en referencia a la foto). Tanto los padres como ellos estuvieron de acuerdo".